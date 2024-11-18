Актёр Дэн Эйкройд уже не надеется сыграть в ещё одной части «Охотников за привидениями»

Дэн Эйкройд — актёр, получивший широкую известность благодаря роли доктора Рэймонда Стэнза. Дэн сыграл персонажа в двух оригинальных лентах, а также в «Наследниках» и «Леденящем ужасе».

В недавнем интервью Эйкройд отметил, что вряд ли ему получится вновь сыграть Рэймонда. По мнению актёра, создатели новых «Охотников за привидениями» вряд ли пригласят его или других актёров из первоначального состава команды. А ещё Дэн добавил, что его радует, когда люди одеваются в костюмы охотников на Хэллоуин.

Я думаю, что, вероятно, они продолжат развивать франшизу дальше, но уже без упоминаний оригинала. Меня всегда забавляет, что люди наряжаются в охотников.

Информации о новой части новых «Охотников за привидениями» пока что нет. О чём будет лента, пока что трудно даже предположить.