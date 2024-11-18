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Фильм «Манюня: Приключения в деревне» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Манюня: Приключения в деревне» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, фильм «Манюня: Приключения в деревне» стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. За прошедший уикенд картина собрала 138,4 млн рублей.

На втором месте расположился фильм «Любовь Советского Союза», которому покорились 113,4 млн рублей. На прошлой неделе эта лента была в лидерах кинопроката. Замыкает тройку лидеров американский триллер «Еретик», собравший 81 млн рублей за прошедшие выходные. Эту голливудскую ленту показывают в стране официально.

В новой «Манюне» Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать.

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