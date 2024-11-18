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Стартовал сериал «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва

Стартовал сериал «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва
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Сегодня на HBO Max состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва. Для просмотра доступен первый эпизод. Шоу можно посмотреть на HBO Max, однако сервис не работает в России.

События шоу разворачиваются за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

Вторая серия выйдет 25 ноября — и дальше раз в неделю до 23 декабря. В конце декабря выйдет шестой и финальный эпизод. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джессика Барден и Эмма Каннинг.

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