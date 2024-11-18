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В WhatsApp появились черновики сообщений — это одна из самых долгожданных функций

В WhatsApp появились черновики сообщений — это одна из самых долгожданных функций
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По данным издания The Verge, В WhatsApp появилась долгожданная функция, о которой долгое время просили пользователи мессенджера. Наконец-то люди могут сохранять черновики сообщений, чтобы вернуться к ним позже.

Теперь, когда пользователь начинает писать сообщение, но не отправляет его, в WhatsApp будет отображаться зелёным жирным шрифтом слово «Черновик», за которым следует введённый текст. Кроме того, черновики будут отображаться в верхней части списка чатов, что упростит их поиск. Таким образом, у вас будет возможность набирать сообщение, а заканчивать его позже.

Эта функция уже доступна во всём мире в клиентах для Android и iOS.

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