В WhatsApp появились черновики сообщений — это одна из самых долгожданных функций

По данным издания The Verge, В WhatsApp появилась долгожданная функция, о которой долгое время просили пользователи мессенджера. Наконец-то люди могут сохранять черновики сообщений, чтобы вернуться к ним позже.

Теперь, когда пользователь начинает писать сообщение, но не отправляет его, в WhatsApp будет отображаться зелёным жирным шрифтом слово «Черновик», за которым следует введённый текст. Кроме того, черновики будут отображаться в верхней части списка чатов, что упростит их поиск. Таким образом, у вас будет возможность набирать сообщение, а заканчивать его позже.

Эта функция уже доступна во всём мире в клиентах для Android и iOS.