Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кевин Смит снимет фильм «Догма 2» — Бен Афллек и Мэтт Дэймон вернутся

Кевин Смит снимет фильм «Догма 2» — Бен Афллек и Мэтт Дэймон вернутся
Комментарии

Режиссёр Кевин Смит рассказал, что начал работать над фильмом «Догма 2». Это будет сиквел оригинала 1999 года. Более того, к фильме вернутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сыгравшие главные роли в первой части. Без них, считает Кевин, вторая часть банально не получится.

По словам Смита, некоторые говорят ему, что не стоит трогать эту франшизу, поскольку первая часть получилась отличной — вторая её якобы испортит. Но у Кевина есть отличные идеи касательно продолжения.

Некоторые скажут: «Не порти оригинальный фильм, не трогай его». Я хочу вам сказать следующее: «Возьму и испорчу». И мне это чертовски нравится. Я нашел, как можно грамотно подойти к этому.

Фильм «Догма» вышел в 1999 году и рассказывал о двух падших ангелах, Локи и Бартлби, которых бог послал на Землю за ослушание.

Материалы по теме
Второй акт «Аркейна» великолепен: до финала сериала осталась неделя
Второй акт «Аркейна» великолепен: до финала сериала осталась неделя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android