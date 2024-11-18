Кевин Смит снимет фильм «Догма 2» — Бен Афллек и Мэтт Дэймон вернутся

Режиссёр Кевин Смит рассказал, что начал работать над фильмом «Догма 2». Это будет сиквел оригинала 1999 года. Более того, к фильме вернутся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сыгравшие главные роли в первой части. Без них, считает Кевин, вторая часть банально не получится.

По словам Смита, некоторые говорят ему, что не стоит трогать эту франшизу, поскольку первая часть получилась отличной — вторая её якобы испортит. Но у Кевина есть отличные идеи касательно продолжения.

Некоторые скажут: «Не порти оригинальный фильм, не трогай его». Я хочу вам сказать следующее: «Возьму и испорчу». И мне это чертовски нравится. Я нашел, как можно грамотно подойти к этому.

Фильм «Догма» вышел в 1999 году и рассказывал о двух падших ангелах, Локи и Бартлби, которых бог послал на Землю за ослушание.