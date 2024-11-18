beastcoast не пустила HEROIC с Паркером на топ-турнир в Таиланде по Dota 2

Завершились закрытые отборочные в Южной Америке к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

В гранд-финале квалификации за слот на чемпионате в Таиланде боролись HEROIC и beastcoast. Всё решалось на пятой карте, где, несмотря на потерянную сторону, перуанцы из BC смогли додавить своего оппонента на 50 минуте.

Благодаря данной победе beastcoast представит свой регион на втором турнире нового сезона ESL Pro Tour.

Состав beastcoast по «Доте»:

Йереми Керри payk Паукар Арройо;

Луис Lumpy Вильярреаль Яусин;

Марио ILICH- Ромеро Вальдивия;

Елстин Браян elmisho Верде Уртадо;

Джоэл MoOz Мори Озамбела;

Мариано Mariano Канеда (тренер).

Чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыграют 20 940 EPT-очков и $ 1 млн.