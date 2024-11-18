Российская VP вошла в топ-4 на топ-турнире по Rainbow Six

Завершился топ-турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 по шутеру Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 750 тыс.

В гранд-финале соревнования в Канаде столкнулись w7m esports из Бразилии и французская Team BDS, которые претендовали на очередной чемпионский титул. После поражения на первой карте бразильцы смогли собраться с силами и вернуться в серию, завершив её в свою пользу со счётом 3:1.

Что касается российской Virtus.pro, команда дошла до полуфиналов, где уступила будущим чемпионам турнира.

Результаты BLAST Major Montreal по R6:

Первое место: w7m esports (Бразилия) — $ 217 тыс.;

Второе место: Team BDS (Франция) — $ 92 тыс.;

3-4-е место: FaZe Clan (Европа), Virtus.pro (Россия) — $ 51 тыс.;

— $ 51 тыс.; 5-8-е место: Soniqs (США), Team Secret (Бразилия), Spacestation Gaming (США), Team Falcons (Ближний Восток) — $ 30 тыс.;

9-11-е место: Team Liquid (Бразилия), Black Dragons (Бразилия), Chiefs Esports Club (Австралия) — $ 21,5 тыс.;

12-14-е место: Elevate (Азия), DarkZero (США), SCARZ (Япония) — $ 19,5 тыс.;

15-16-е место: Dplus (Южная Корея), G2 Esports (Европа) — $ 17 тыс.;

17-18-е место: CAG Osaka (Япония), FearX (Южная Корея) — $ 15,5 тыс.;

19-20-е место: CL4L (США), ALPHA Team (Южная Америка) — $ 15,5 тыс.

Чемпионат BLAST Major Montreal по R6 прошёл в LAN-формате в период с 7 по 17 ноября в Монреале, Канада. В рамках турнира 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 750 тыс.