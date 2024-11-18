«Это настоящее сокровище Америки» — Роб Макэлхенни поздравил Дэнни Де Вито с 80-летием

На днях культовому актёру Дэнни Де Вито исполнилось 80 лет. Его поздравил коллега Роб Макэлхенни, который отметил, что Де Вито в буквальном смысле «сокровище Америки».

По словам Роба, Де Вито один из немногих, кто может насмешить любого человека сильнее, чем кто-либо другой. Более того, Дэнни всегда помогает своими советами и поддерживает коллег и близких.

Этот человек родился 80 лет назад. Он все ещё может заставить вас смеяться сильнее, чем кто-либо из тех, кого вы когда-либо встречали. Он может дать вам лучший совет, который вы когда-либо получали. Он — сокровище Америки. Есть только один Дэнни Де Вито.

Дэнни Де Вито снялся в огромном количестве фильмов. Наибольшую известность ему принесли картины «Достать коротышку», «Близнецы» и «Бэтмен возвращается».