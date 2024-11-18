Стали известны все участники LAN-турнира ESL One Bangkok 2024 по «Доте»
Определились все участники второго ивента EPT-сезона 2024/2025 ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.
Помимо четырёх команд, получивших прямые приглашения, на соревновании также выступят восемь коллективов, которые оказались лучшими в рамках региональных отборочных. Всего на чемпионат в Таиланде приедут 12 составов со всего мира.
Список участников ESL One Bangkok 2024 по «Доте»:
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
- PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
- Team Liquid (Швеция) — победитель квалификации в Западной Европе;
- AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- PuckChamp (Восточная Европе) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- Nigma Galaxy (Ливан) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;
- Gaozu (Китай) — победитель квалификации в Китае;
- BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
- beastcoast (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.
Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках чемпионата 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.
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