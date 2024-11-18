Стали известны все участники LAN-турнира ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Определились все участники второго ивента EPT-сезона 2024/2025 ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

Помимо четырёх команд, получивших прямые приглашения, на соревновании также выступят восемь коллективов, которые оказались лучшими в рамках региональных отборочных. Всего на чемпионат в Таиланде приедут 12 составов со всего мира.

Список участников ESL One Bangkok 2024 по «Доте»:

Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Liquid (Швеция) — победитель квалификации в Западной Европе;

AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

PuckChamp (Восточная Европе) — победитель квалификации в Восточной Европе;

Nigma Galaxy (Ливан) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;

Gaozu (Китай) — победитель квалификации в Китае;

BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;

beastcoast (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках чемпионата 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.