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В разработке находится ремастер Dark Souls 3 — инсайдер

В разработке находится ремастер Dark Souls 3 — инсайдер
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Известный инсайдер и журналист Ник Бейкер рассказал, что в разработке находится ремастер Dark Souls 3. В детали он углубляться не стал, но отметил, что работа над обновлённой версии культового хардкорного экшена уже идёт какое-то время.

Кто конкретно занимается ремастером, Бейкер не уточнил. Разработку может вести как сама From Software, так и сторонняя студия. Информацией об этом Ник не поделился.

Dark Souls 3 вышла в 2016 году и стала культовой. Игра получила массу тёплых отзывов от критиков и геймеров, и впридачу к этому показала отличные продажи. Новостей о Bloodborne по-прежнему никаких нет.

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