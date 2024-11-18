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«Анора» стала самым кассовым фильмом в карьере режиссёра Шона Бэйкера

«Анора» стала самым кассовым фильмом в карьере режиссёра Шона Бэйкера
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По итогам очередного уикенда сборы фильма «Анора» превысили отметку в $ 20 млн. Картина с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым официально стала самым успешным проектом в карьере режиссёра Шона Бэйкера.

Ранее рекорд удерживала «Проект Флорида» — лента вышла в 2017 году и собрала по миру около $ 11 млн. Однако именно «Анора» стала самым популярной и высокооценённой работой Бэйкера, получив главную награду Каннского кинофестиваля и внимание зрителей. Тем временем аналитики считают, что именно у ленты самые большие шансы на победу в главных номинациях на будущем «Оскаре»-2025.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Лента вышла и в России — премьера состоялась 17 октября.

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