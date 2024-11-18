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Стартовали съёмки шпионского сериала «По следу зверя»

Стартовали съёмки шпионского сериала «По следу зверя»
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РЕН-ТВ, Star Media Vision при поддержке Института развития интернета объявили о завершении съёмок сериала «По следу зверя».

Действие шоу развернётся в 1942 году, когда немецкое командование горит желанием взять реванш после катастрофического поражения под Сталинградом. Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки.

Фото со съёмок шоу

Фото: РЕН-ТВ

Фото: РЕН-ТВ

Фото: РЕН-ТВ

Фото: РЕН-ТВ

Режиссёром шпионской драмы выступает Пётр Амелин. Главные роли в сериале исполняют Павел Харланчук, Михаил Гаврилов, Антон Батырев, Сергей Комаров, Евгения Лыкова, Евгения Малахова, Владимир Селезнёв и другие.

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