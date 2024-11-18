«Они дают дорогу независимым фильмам»: Элизабет Олсен вступилась за Marvel

Американская актриса Элизабет Олсен рассказала о своём отношении к фильмам Marvel. Супергеройскую киновселенную часто критикуют за конвейерность и сомнительную пользу для индустрии, однако исполнительнца роли Алой Ведьмы видит в ней только плюсы.

По мнению девушки, фильмы Marvel помогают кинотеатрам даже в самые сложные времена. А это в свою очередь ведёт к тому, что в прокат выходят независимые картины с небольшим бюджетом, которые также не остаются без внимания со стороны зрителей.

Мне кажется, что стриминг иногда остаётся единственным вариантом для выхода независимых фильмов. Но лично у меня меня нет желания сниматься в картине, которая выйдет только в онлайн-сервисах. И здесь приходят фильмы Marvel — они помогают кинотеатрам оплачивать аренду и дают дорогу независимым фильмам показать себя.

Интересно, что недавно с Олсен вышла драма «Его три дочери» Азазеля Джейкобса. Лента была снята на деньги Netflix и вышла исключительно на стримингах 20 сентября.