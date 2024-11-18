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Шестой эпизод второго сезона «Аркейн» вошёл в топ-20 лучших серий в истории IMDb

Шестой эпизод второго сезона «Аркейн» вошёл в топ-20 лучших серий в истории IMDb
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16 ноября на Netflix вышел второй акт второго сезона мультсериала «Аркейн». Продолжение шоу по вселенной League of Legends получило очень высокие оценки: пользователи хвалят проект за душераздирающую историю, развитие персонажей и сюжетные повороты.

Наибольшее внимание привлёк шестой эпизод The Message Hidden Within the Pattern — именно на нём закончился второй акт. По итогам 8 тысяч оценок средний балл серии на IMDb составил 9,8/10. Сейчас эпизод входит в топ-20 лучших серий в истории портала вместе с Saul Gone у «Лучше звоните Солу», Hello, Elliot у «Мистера робота» и Blink у «Доктора Кто».

Фото: IMDb

Впереди у «Аркейна» ещё три эпизода — они выйдут на Netflix 23 ноября. Это будет большой финал всей истории по мотивам League of Legends, который может побить и этот рекорд.

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