Half-Life 2 установила рекорд в Steam по пиковому онлайну на своё 20-летие

16 ноября Valve грандиозно отметила 20-летие культового шутера Half-Life 2. В честь юбилея авторы организовали бесплатную раздачу проекта в Steam вместе с двумя «Эпизодами», добавили 3,5-часовые комментарии и обновили графику.

Геймеры встретили такой подход строго положительно, установив абсолютный рекорд Half-Life 2 в сервисе. 17 ноября в шутер одновременно играли 64085 человек — это наивысший результат с 2008 года, когда началось ведение статистики.

Фото: SteamDB

Вместе с обновлением самой игры и бесплатной раздачей Valve также выпустила 2-часовой фильм о создании проекта. В нём сотрудники студии поделились деталями разработки одного из самых известных проектов игровой индустрии.