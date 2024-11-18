Оригинальный шлем штурмовика из «Звёздных войн» продали на аукционе за 40 млн рублей

В середине ноября в Великобритании прошёл большой аукцион с реквизитом из знаменитых фильмов Голливуда. Наибольший ажиотаж вызвал лот с шлемом штурмовика из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» 1977 года.

Так, предмет ушёл в коллекцию победителя всего за £ 325 тыс. (около 40 млн рублей). Ранее эксперты считали, что цена шлема может достичь £ 500 тыс., однако спрос оказался несколько ниже. Именно его использовали на съёмках культовой картины Джорджа Лукаса в середине 1970-х: сейчас он весь в потёртостях и царапинах.

На аукционе также разыграли шлем и маску для арены из фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу за £ 125 тыс. (около 15 млн рублей), красную кожаную куртку, подписанную Майклом Джексоном, за £ 189 тыс. (около 23 млн рублей) и красную бейсболку из «Форреста Гампа» за £ 59 тыс. (около 7,5 млн рублей).