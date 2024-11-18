Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Известный натуралист Дэвид Аттенборо высказался против кражи своего голоса ИИ

Известный натуралист Дэвид Аттенборо высказался против кражи своего голоса ИИ
Аудио-версия:
Комментарии

Британский ведущий Дэвид Аттенборо, известный по передачам о природе, резко негативно высказался о нейросетях. Дело в том, что в недавней передаче «Азия» телеканал BBC воссоздал его голос с помощью искусственного интеллекта без его прямого согласия.

98-летний натуралист заявил, что категорически против кражи своей личности и голоса. Артист отметил, что почти всю свою жизнь он посвятил «правдивой информации о природе», и сейчас кто-то использует его достижения в своих целях.

Проведя всю жизнь, пытаясь донести то, что я считаю правдой, я глубоко обеспокоен тем, что в наши дни мою личность крадут другие люди. Я категорически против того, чтобы кто-то использовал мою личность и голос для донесения собственных мыслей.

Дэвид Аттенборо больше всего известен как ведущий знаменитых передач о природе — «BBC: Планета Земля», «Наша планета», «Голубая планета» и многих других шоу.

Материалы по теме
Роберт Дауни-младший запретил Голливуду использовать его цифровой образ после смерти
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android