Известный натуралист Дэвид Аттенборо высказался против кражи своего голоса ИИ

Британский ведущий Дэвид Аттенборо, известный по передачам о природе, резко негативно высказался о нейросетях. Дело в том, что в недавней передаче «Азия» телеканал BBC воссоздал его голос с помощью искусственного интеллекта без его прямого согласия.

98-летний натуралист заявил, что категорически против кражи своей личности и голоса. Артист отметил, что почти всю свою жизнь он посвятил «правдивой информации о природе», и сейчас кто-то использует его достижения в своих целях.

Проведя всю жизнь, пытаясь донести то, что я считаю правдой, я глубоко обеспокоен тем, что в наши дни мою личность крадут другие люди. Я категорически против того, чтобы кто-то использовал мою личность и голос для донесения собственных мыслей.

Дэвид Аттенборо больше всего известен как ведущий знаменитых передач о природе — «BBC: Планета Земля», «Наша планета», «Голубая планета» и многих других шоу.