S.T.A.L.K.E.R. 2 будет переведён на русский язык

«Сталкер 2» выходит через пару дней — вечером 20 ноября. Поклонники серии в России наверняка заинтересованы, а будет ли игра переведена на русский язык, учитывая, что в Российской Федерации шутер продаваться не будет.

Игру переведут на русский язык, но только субтитры — озвучки не будет, хотя изначально она планировалась (и игру даже показывали на выставках именно с русским звуком), однако в итоге GSC Game World решила отказаться от дубляжа в пользу украинской озвучки. Также шутер продублируют на английском языке.

Всего «Сталкер 2» будет переведён текстом на 18 языков, включая даже сербский.

Все языки «Сталкера 2» Фото: Valve

Игра выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series.