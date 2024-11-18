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Будет ли русский язык в Сталкер 2: русская озвучка в Stalker 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет переведён на русский язык
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«Сталкер 2» выходит через пару дней — вечером 20 ноября. Поклонники серии в России наверняка заинтересованы, а будет ли игра переведена на русский язык, учитывая, что в Российской Федерации шутер продаваться не будет.

Игру переведут на русский язык, но только субтитры — озвучки не будет, хотя изначально она планировалась (и игру даже показывали на выставках именно с русским звуком), однако в итоге GSC Game World решила отказаться от дубляжа в пользу украинской озвучки. Также шутер продублируют на английском языке.

Всего «Сталкер 2» будет переведён текстом на 18 языков, включая даже сербский.
Все языки «Сталкера 2»

Все языки «Сталкера 2»

Фото: Valve

Игра выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series.

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