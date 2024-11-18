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Apple снимет с продажи переходник с Lightning на разъём 3,5 мм для наушников — СМИ

Apple снимет с продажи переходник с Lightning на разъём 3,5 мм для наушников — СМИ
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Американская компания Apple остановила производство переходника с Lightning на разъём для наушников 3,5 мм. На это обратили внимание в издании MacRumors.

Так, популярный переходник пропал из продажи в США и других крупных странах — в местных сетях уточняется, что товар полностью распродан. При этом сейчас аксессуар всё ещё можно купить в некоторых странах Европы и в России. Ранее аналогичная ситуация произошла с устройством SuperDrive, предназначенным для записи и воспроизведения дисков на компьютерах Mac — сперва он пропал из магазинов США, а затем Apple сняла его с продажи.

Переходник с Lightning на разъём 3,5 мм представили на презентации iPhone 7 в 2016 году, когда компания отказалась от аудиоразъёма в своих гаджетах. Сперва аксессуар поставлялся в комплекте со смартфоном, однако в дальнейшем его можно было приобрести лишь отдельно.

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