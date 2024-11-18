Правила, голоса стримеров и ВК — Бустер ответил на критику премии SLAY 2024

Организаторы премии SLAY 2024, стример Вячеслав buster Леонтьев и продюсер Павел RIKKIDI Гусев отреагировали на претензии сообщества к ««Оскару» для стримеров».

Так, в этом году премию критикуют за возможность залогиниться только через ВКонтакте — те, у кого нет аккаунта в соцсети, проголосовать не могут. Организаторы отметили, что такой способ связан с высокой активностью на сайте, а тот же Twitch не всегда отвечает на технические запросы.

VK ID для нас — самая лучшая и самая логичная история с точки зрения авторизации. У нас на связи коллеги из ВК вплоть до технического директора, которые решают наши проблемы, поднимают лимиты и так далее.

Вопросы также вызвал пункт в правилах, запрещающий участвовать в премии стримерам, нарушающим законы России — в то время как в номинациях оказались люди, рекламировавшие онлайн-казино. RIKKIDI отметил, что это лишь способ обезопасить себя, и всё зависит от запросов правоохранительных органов.

Отслеживать нарушения законодательства РФ — не задача премии. Это задача правоохранительных органов. Если они признают, что закон был нарушен, и мы узнаём об этом, то мы начинаем разбирательство. Это обычный нейтральный пункт, который присутствует на любом мероприятии.

Также RIKKIDI и Buster отметили, что все популярные стримеры получили ссылку для голосования — некоторые просто не увидели её в личных сообщениях или получат её позже.

Время голосования не влияет на подсчёт результатов. Кому-то дали раньше, кому-то дадут позже.

SLAY 2024 пройдёт 7 декабря. Сейчас на сайте «стримерского Оскара» доступно голосование зрителей и жюри, куда должны войти стримеры-номинанты. Ранее премию раскритиковали за связь с VK и список участников.