Стали известны все номинанты на премию The Game Awards 2024

Организаторы игровой выставки The Game Awards 2024 объявили всех номинантов в различных категориях. За главный приз и звание «Игры года» поборются сразу шесть проектов: экшен Astro Bot, карточный рогалик Balatro, экшен по китайский мифологии Black Myth: Wukong, дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, а также ролевые игры Final Fantasy 7: Rebirth и Metapahor: ReFantazio.

Больше всего номинаций на TGA 2024 получили Astro Bot и Final Fantasy 7: Rebirth — по семь. Далее идут Metaphor: ReFantazio (шесть номинаций) и Balatro с Silent Hill 2 (пять номинаций). Церемония вручения наград пройдёт в ночь 13 декабря в Лос-Анджелесе.

Фото: The Game Awards

«Игра года»

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Лучшая режиссура

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Лучшее повествование

Final Fantasy 7: Rebrith

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Hellblade 2

Silent Hill 2

Лучшее художественное исполнение

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Metaphor: ReFantazio Фото: SEGA

Лучшая музыка в играх

Astro Bot

Final Fantasy 7: Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Лучший дизайн звука

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7: Rebirth

Hellblade 2

Silent Hill 2

Лучшая актёрская игра

Бриана Уайт — Final Fantasy 7 Rebirth

Ханна Тейл — Life is Strange: Double Exposure

Хамберли Гонсалез — Star Wars Outlaw

Люк Робертс — Silent Hill 2

Мелина Юргенс — Hellblade 2

Инновации в доступности

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars: Outlaws

Лучшая социально значимая игра

Hellblade 2

Neva

Indika

Closer the Distance

Tales of Kenzera

Life is Strange: Double Exposure

Hellblade 2 Фото: Microsoft

Игра с лучшей поддержкой

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Лучшая поддержка сообществом

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Лучшая инди-игра

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Лучшая дебютная инди-игра

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Balatro

Balatro Фото: Playstack

Лучшая мобильная игра

AFK Journey

Balatro

Pokemon trading card game pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Лучшая игра для VR или AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening VR

Лучший экшен

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Helldivers 2

Лучшее приключение

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars: Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Silent Hill 2 Фото: Konami

Лучшая ролевая игра

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Лучший файтинг

Dragon Ball: Sparking! ZERO



Granblue Fantasy Versus: Rising



Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics



MultiVersus

Tekken 8

Лучшая семейная игра

Astro Bot

Princess Peach Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Лучший симулятор или стратегия

Age of Mythology Retold

Frostpunk 2

Kunisu-Gami Patch of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Лучшая спортивная или гоночная игра

NBA 2K25

EA Sports FC 25

TopSpin 2K25

WWE 2K24

F1 24

NBA 2K25 Фото: 2K Games

Лучший мультиплеер

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Лучшая адаптация видеоигры

«Аркейн»

«Фоллаут»

Knuckls

«Подобный дракону: Якудза»

«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

Самая ожидаемая игра

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

GTA 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter: Wild

Лучшая игра для киберспорта

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Valorant Фото: Riot Games

Лучший киберспортсмен

33 (Dota 2)

alesksiB (Counter-Strike 2)

Chovy (League of Legends)

Faker (League of Legends)

zywoo (Counter-Strike 2)

zmjjkk (Valorant)

Лучшая киберспортивная команда

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter-Strike 2)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (Dota 2)

Лучший создатель контента