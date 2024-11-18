Сборы фильма ужасов «Субстанция» с Деми Мур превысили 500 млн рублей

18 ноября сборы фильма ужасов «Субстанция» с Деми Мур в главной роли превысили в России 500 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось около двух месяцев — премьера в стране состоялась 19 сентября. Картина стабильно собирает деньги в кино, хотя её цифровая премьера уже состоялась.

Фото: ЕАИС

Сейчас мировые сборы ленты от постановщицы Корали Фаржа в России продолжают занимать лидирующие позиции, составляя около $ 5 млн. По этому показателю страна уступает лишь США ($ 16 млн), Мексике ($ 8 млн) и Великобритании ($ 4,4 млн). Общая касса ленты тем временем составляет $ 51 млн.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.