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Русский трейлер мультфильма «Самый ценный груз» — рассказчика озвучил Александр Петров

Русский трейлер мультфильма «Самый ценный груз» — рассказчика озвучил Александр Петров
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В Сети появился дублированный русскоязычный трейлер мультфильма «Самый ценный груз» французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса. В кинотеатрах России ленту начнут показывать с 23 января 2025 года.

Лента рассказывает историю младенца, которого выбросили в снег из «поезда смерти», идущего в концлагерь Аушвиц. Его подбирает и приносит домой жена лесника, но другие жители деревни узнают об этом и требуют избавиться от ребёнка, уверенные в том, что это навлечёт на них беду.

Видео доступно в группе «Кинопоиска» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Ex Nihilo.

Роль рассказчика в российском дубляже мультфильма озвучил Александр Петров.

Премьера «Самого ценного груза» состоялась в рамках Каннского кинофестиваля — это первый мультфильм в основной программе с 2008 года. Лента получила неплохие оценки от критиков.

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