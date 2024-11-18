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Антон Логвинов перевёл фильм Valve о создании Half-Life 2 на русский язык

Журналист и игровой эксперт Антон Логвинов выложил в Сеть версию документального фильма «20 лет Half-Life 2» с текстовым переводом на русский язык.

Логвинов обратил внимание, что Valve опубликовала фильм без субтитров даже на английском. Изначально он хотел быстро перевести текст через нейросеть, но из-за терминов работа заняла больше времени.

Быстрая история превратилась в несколько дней переделок, но я всё равно решил доделать. Перевод ни разу не идеальный, но в целом адекватный, и почти все проблемы из него я выловил — дальше уже продолжать запала нет, может, когда-нибудь улучшу. Но в целом, надеюсь, кому-то будет полезным, потому что история действительно интересная и достойная ознакомления.

Видео доступно в группе Антона Логвинова во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Антону Логвинову / Valve.

Двухчасовой документальный фильм «20 лет Half-Life 2» вышел к юбилею игры. Создатели, в том числе глава Valve Гейб Ньюэлл раскрыли детали разработки и интересные факты о проекте.