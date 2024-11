Фильм «Гладиатор 2» выйдет в кинотеатрах России 23 ноября

15 ноября состоялась мировая премьера фильма «Гладиатор 2» — продолжения знаменитого пеплума Ридли Скотта, завоевавшего пять «Оскаров». К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании Paramount Pictures из страны.

Как сообщают источники издания Cinemaplex, новая картина Ридли Скотта неофициально доберётся до России уже 23 ноября. Ленту можно будет посмотреть в дубляже для стран СНГ спустя восемь дней после запуска в мире и на следующие сутки после выхода в США.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).