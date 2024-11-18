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Обновление Honkai Star Rail 2.7 покажут на стриме 22 ноября

Обновление Honkai Star Rail 2.7 покажут на стриме 22 ноября
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Студия HoYoverse официально подтвердила, что традиционная трансляция перед релизом большого обновления в Honkai Star Rail пройдёт в эту пятницу. Подробности версии 2.7 разработчики раскроют 22 ноября в 14:30 мск.

Авторы игры подробно расскажут о двух новых персонажах — это знакомый игрокам по сюжету Пенаконии Воскресенье и девушка по имени Фуга, которую многие связывают с Тинъюнь.

Фото: Hoyoverse

HoYoverse также обещают раскрыть первые детали о сюжетной линии патча 2.7 и подарить игрокам различные подарки, в том числе промокоды на звёздный нефрит и ресурсы.

Выход Honkai Star Rail 2.7 запланирован на 4 декабря. Предполагается, что это последняя версия перед релизом большого обновления 3.0 с новой планетой и уникальными боевыми механиками, которых ещё не было в игре.

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