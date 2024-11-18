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Apple хочет выпустить свой телевизор — инсайдер

Apple хочет выпустить свой телевизор — инсайдер
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Компания Apple рассматривает возможность создания телевизора под брендом компании — об этом со ссылкой на источники в компании сообщает авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Журналист отмечает, что новый проект Apple находится на ранней стадии, поэтому до появления устройства на рынке может пройти несколько лет. Однако если телевизор будет хорошо продаваться, в Apple расширят линейку продуктов для умного дома.

Незадолго до своей смерти Стив Джобс говорил, что хочет заново изобрести телевизор, утверждая, что «наконец-то взломал его». Однако тогда Apple так и не реализовала идею Джобса о самом простом интерфейсе — Тим Кук отмечал, что компания не заинтересована в рынке телевизоров.

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