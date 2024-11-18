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Когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 (Сталкер 2), точная дата выхода всех изданий, во сколько можно играть

Стала известна точная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали карту с датой и временем релиза игры в разных городах мира. На Xbox и ПК «Сталкер» должен выйти в одно и то же время.

Улучшенное издание S.T.A.L.K.E.R. 2 не даёт раннего доступа, поэтому все игроки смогут начать приключение в одно и то же время — в среду, 20 ноября, в 19:00 мск.

Ранее в России стали обсуждать тему возможного запрета игры: отдельные юристы отмечали, что купившим S.T.A.L.K.E.R. 2 может грозить наказание по закону. Позже другие специалисты в сфере права отметили, что проект не запретят, пока украинская студия GSC Game World открыто не признается в спонсировании терроризма и в игре не найдут экстремизм.

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