Тимоти Шаламе пять лет готовился сыграть Боба Дилана в фильме «Никому не известный»

Актёр Тимати Шаламе, сыгравший музыканта Боба Дилана в биографическом фильме «Никому не известный», в интервью Rolling Stone рассказал, что готовился к этой роли пять лет.

При этом Шаламе признал, что ему казалось, что этого времени недостаточно и он должен был тратить больше.

Я ложился спать в панике, потому что упускал моменты изучить персонажа — из-за того, что я сидел в телефоне или отвлекался на другие дела. У меня было три месяца жизни, чтобы сыграть Боба Дилана, после пяти лет подготовки к этому. Так что, пока съёмки не закончились, это было моим главным фокусом. Он заслужил это и даже больше… Не дай бог я облажаюсь, потому что был собой, а не Бобом. Я ведь ещё буду Тимати Шаламе всю оставшуюся жизнь!

Ранее стало известно, что Шаламе сам исполнял песни Боба Дилана на съёмках картины.