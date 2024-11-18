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Участие в голосовании «стримерского Оскара» SLAY 2024 приняли более 300 тыс. человек

Участие в голосовании стримерской премии SLAY 2024 приняли более 300 тыс. человек
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Организаторы стримерской премии SLAY 2024 сообщили, что количество пользователей, отдавших свои голоса за номинантов превысило 300 тысяч.

За первую неделю в открытом голосовании «стримерского Оскара» приняли участие 301 350 человек. Выбрать лучших стримеров могут все желающие на сайте премии — для этого потребуется аккаунт ВКонтакте.

Фото: SLAY

Итоги будут подведены на церемонии награждения 7 декабря — она пройдёт оффлайн и на Twitch-канале Бустера. Голоса будут учтены в соотношении 70:30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение стримеров.

Премию SLAY (Stream Legends Awards of the Year) проводит известный стример Бустер (4,1 млн фолловеров на Twitch). Трансляция первой церемонии в декабре 2023 года собрала почти 200 тыс. зрителей одновременно.

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