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Вышел финальный трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Вышел финальный трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта
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Кинокомпания Paramount Pictures уже после официальной премьеры исторического фильма «Гладиатор 2» выпустила финальный трейлер картины.

Продолжение культовой картины Ридли Скотта уже можно посмотреть в странах Европы, Азии и Австралии. Новый ролик посвящён старту проката в Северной Америке — он намечен на 22 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Ожидается, что в российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 23 ноября.

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