Российская игра INDIKA номинирована на премию The Game Awards 2024

Приключенческая игра INDIKA от российской студии Odd Meter попала в число номинантов на главную геймерскую премию — The Game Awards 2024. Проект будет бороться за победу в номинации «Наибольшее социальное влияние».

В этом разделе TGA собраны игры, поднимающие важные для общества вопросы и темы. В прошлом году победителем в этой номинации стал экшен Tchia про девочку из племени в Тихом океане, которая хочет спасти своего отца.

Indika рассказывает об одержимой дьяволом монахине в альтернативной России XIX века: героиня решает отправиться на поиски себя и сталкивается с жестоким миром. Создатели описывают своё творение как трагикомедию, «сошедшую со страниц романов Достоевского и Булгакова».