Astro Bot и Final Fantasy 7 Rebirth — лучшие игры по числу номинаций на The Game Awards

Платформер Astro Bot и Final Fantasy 7 Rebirth, вторая часть ремейка FF7, стали лидерами по числу номинаций на главную игровую премию The Game Awards 2024. Обе игры претендуют на победу в семи разделах.

Шесть номинаций, в том числе и главную («Игра года») собрала Metapahor: ReFantazio, по пять — Balatro и Silent Hill 2. Ещё пять релизов, включая DLC к Elden Ring и Helldivers 2, были выделены экспертами по четыре раза.

Полный список номинантов на The Game Awards 2024 можно посмотреть в нашем отдельном материале: среди прочих, номинацию получила российская INDIKA. Церемония награждения пройдёт 12 декабря в Лос-Анджелесе.