Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кто получил больше всего номинаций на The Game Awards 2024 — Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth и другие

Astro Bot и Final Fantasy 7 Rebirth — лучшие игры по числу номинаций на The Game Awards
Комментарии

Платформер Astro Bot и Final Fantasy 7 Rebirth, вторая часть ремейка FF7, стали лидерами по числу номинаций на главную игровую премию The Game Awards 2024. Обе игры претендуют на победу в семи разделах.

Шесть номинаций, в том числе и главную («Игра года») собрала Metapahor: ReFantazio, по пять — Balatro и Silent Hill 2. Ещё пять релизов, включая DLC к Elden Ring и Helldivers 2, были выделены экспертами по четыре раза.

Полный список номинантов на The Game Awards 2024 можно посмотреть в нашем отдельном материале: среди прочих, номинацию получила российская INDIKA. Церемония награждения пройдёт 12 декабря в Лос-Анджелесе.

Материалы по теме
Стали известны все номинанты на премию The Game Awards 2024
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android