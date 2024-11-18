На премии The Game Awards 2024 открылось голосование за игры для пользователей

После объявления претендентов на главную игровую премию The Game Awards 2024 организаторы открыли голосование для пользователей — выбрать своих фаворитов в 29 номинациях может любой желающий, залогинившись через Google или соцсети.

Вероятно, победителей TGA будут определять, объединив голоса пользователей с мнением экспертного жюри — точная система не раскрывается. 2 декабря также откроется голосование в разделе «Голос игроков», где станет известна лучшая игра 2024 года исключительно по версии геймеров.

Ознакомиться с полным списком номинаций The Game Awards 2024 можно в нашем отдельном материале. Церемония награждения пройдёт 12 декабря в Лос-Анджелесе.