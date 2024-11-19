Правила проведения конкурса «Большой розыгрыш Чемп.PLAY»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют условия проведения конкурса «Большой розыгрыш Чемп.PLAY» (далее по тексту — «Конкурс»), проводимого в Telegram-канале «Чемп.PLAY» по адресу: https://t.me/championatgaming (далее по тексту — «Правила»).

1.2. Правила размещаются на Интернет-сайте https://www.championat.com/.

1.3. Конкурс не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.

Организатор Конкурса: ИП Доронин Леонид Вадимович (ОГРНИП 322774600642445) (далее по тексту — «Организатор»).

Партнер Конкурса: ООО «СИМ» (ОГРН 167746322497) (далее по тексту – «Партнер»).

1.6. Срок проведения Конкурса: с 00:00 19 ноября 2024 г. по 23:59 10 декабря 2024 г. Организатор Конкурса вправе изменять срок проведения Конкурса.

Период сбора заявок участников и формирования базы претендентов: с 00:00 19 ноября 2024 г. по 23:59 10 декабря 2024 г.

Период определения победителя: не позднее 15 декабря 2024 г.

1.7. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.

1.8. Конкурс является мероприятием рекламного характера, направленным на продвижение услуг Партнера. Конкурс проводится на ресурсе Партнера в целях привлечения внимания к telegram-каналу «Чемп.PLAY», формирования и поддержания интереса к ним и их продвижения на рынке.

1.9. Краткое описание условий Конкурса размещается Партнером в telegram-канале «Чемп.PLAY», а также Организатором в других социальных группах в сети Интернет по усмотрению Организатора.

1.10. Организатор вправе отстранить участника от участия в Конкурсе без объяснения причин.

2. Требования к участникам Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и владеющие русским языком, не являющихся сотрудниками Организатора и/или Партнера.

2.2. Все лица, которые на любой момент времени проведения Конкурса не соответствуют требованиям к участникам Конкурса не вправе принимать участие в Конкурсе и не могут претендовать на получение приза. Если несоответствие обнаружено при взаимодействии в целях вручения победителю приза, то такой победитель теряет свое право на приз. Если несоответствие обнаружено после приобретения приза и до его передачи, то приз считается невостребованным и не присуждается никому из участников. Организатор вправе использовать невостребованный приз по своему усмотрению.

3. Этапы проведения Конкурса и условия участия в Конкурсе

3.1. Организатор сообщает о призах в кратком описании Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подписаться на telegram-канал «Чемп.PLAY», при необходимости, telegram-канал, дополнительно указанный Организатором в кратком описании Конкурса, и не отписываться от указанных telegram-каналов до окончания срока проведения Конкурса.

3.3. Общее количество победителей Конкурса — 3 (три) человека.

3.4. Участники, выполнившие условия участия в Конкурсе, заносятся в базу претендентов на получение призов.

3.5. Победитель определяется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания сбора заявок участников Конкурса, с помощью генератора случайных чисел. Выбор генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.

3.6. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты определения победителя генератором случайных чисел в соответствии с пунктом 3.5. Правил Организатор проводит проверку на предмет выполнения победителем всех условий Конкурса.

4. Призы Конкурса

4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из 3 (трех) призов от Организатора:

Наименование приза: Персональный компьютер «HYPERPC Champion»

Количество: 1 шт.

Стоимость 1 ед. Приза, руб.: 185 400,00

Общая стоимость Призов, руб.: 185 400,00

Наименование приза: Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition [ZT-D40700Q-10M]

Количество: 1 шт.

Стоимость 1 ед. Приза, руб.: 77 000,00

Общая стоимость Призов, руб.: 77 000,00

Наименование приза: Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE [GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 16G]

Количество: 1 шт.

Стоимость 1 ед. Приза, руб.: 68 500,00

Общая стоимость Призов, руб.: 68 500,00

Итого: 330 900,00

4.2. Организатор указывает в кратком описании Конкурса в telegram-канале Партера описание Призов.

4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится.

4.4. В случае отказа победителя от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока востребования, призы не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются участнику Конкурса и не обмениваются на денежный эквивалент и используется Организатором по своему усмотрению.

4.5. Призы Конкурса не подлежат выдаче в иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, указанных в Правилах.

4.6. Организатор информирует победителя о законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости призов, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с Правилами и считается надлежащим образом, проинформированным о настоящей обязанности.

4.7. В связи с натуральной формой призов Конкурса Организатор сообщает о невозможности удержать налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Порядок выдачи призов



5.1. Организатор направляет Призы Победителю по адресу, предоставленному Победителем вместе с Актом приема-передачи Приза.

5.2. Срок выдачи призов: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подведения итогов Конкурса.

5.3. Организатор сообщает участнику, ставшему победителем, о выигрыше приза посредством сообщения в Telegram на аккаунт победителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты определения Победителя в соответствии с настоящими Правилами и проведения проверки в соответствии с пунктом 3.6. Правил.

5.4. Для получения приза победителю необходимо:

5.4.1. Подтвердить Организатору свое согласие на получение приза в ответном сообщении на сообщение Организатора о выигрыше Призов и предоставить паспортные данные (ФИО, дата рождения, серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан), ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, контактный номер телефона и адрес доставки Призов для получения приза в течение 7 (семь) рабочих дней с даты сообщения Организатора.

5.5. Приз считается невостребованным, а победитель отказавшимся от приза:

5.5.1. В случае просрочки победителем исполнения обязательств, указанных в подпункте 5.4.1. Правил;

5.5.2. В случае не предоставления победителем запрошенной информации;

5.5.3. При отказе в подписании Акта приема-передачи Приза.

5.5.4. В иных случаях, предусмотренных Правилами, в том числе при отмене Конкурса и (или) отстранении победителя от участия в Конкурсе.

6. Персональные данные



6.1. Принимая участие в Конкурсе, лицо дает согласие Организатору на обработку персональных данных.

6.2. Принимая участие в Конкурсе, лица согласны с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные Победителя. Персональные данные, указанные выше, получаются и обрабатываются Организатором в целях проведения Конкурса.

6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва лицом своих персональных данных.

7. Прочие положения

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, пандемии, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Организатор не несет ответственность за:

неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине победителей Конкурса или по иным, не зависящим от Организатора причинам;

неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных Правилами;

неполучение призов в случае отказа от них участниками или победителями Конкурса;

жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников и/или иных лиц, в связи с их участием в Конкурсе;

жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников и/или иных лиц, в связи с их участием в Конкурсе; жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Конкурса и/или иных лиц, в процессе использования полученных призов;

качество выдаваемых призов;

по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным законодательством РФ.





7.3. Участие в Конкурсе свидетельствует об ознакомлении и согласии участников с Правилами.

7.4. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией актуальной редакции Правил на сайтах www.championat.com/.

7.5. Участники Конкурса обязаны самостоятельно следить за актуальными Правилами Конкурса.

7.6. Организатор вправе отменить или досрочно завершить Конкурс по любым причинам.