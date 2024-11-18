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Расписание Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 на 19 ноября

Расписание первого европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2 на 19 ноября
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19 ноября продолжится RMR-соревнование, приуроченное к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего игрового дня определятся три команды, которые покинут соревнование, а также три коллектива, которые пройдут на мэйджор.

Расписание матчей европейского RMR A по CS2 на 19 ноября, вторник:

2-1 (best-of-3) — матчи за слот

  • 5:00. Четвёртый раунд, SINNERS Esports (Чехия) — Cloud9 (Россия);
  • 8:00. Четвёртый раунд, Natus Vincere (Украина) — SAW (Португалия);
  • 11:00. Четвёртый раунд, Fnatic (Европа) — FaZe Clan (Европа).

1-2 (best-of-3) — матчи на вылет

  • 5:00. Четвёртый раунд, Sangal Esports (Европа) — Dynamo Eclot (Чехия);
  • 8:00. Четвёртый раунд, BetBoom Team (Россия)Nemiga Gaming (Россия);
  • 11:00. Четвёртый раунд, Team Falcons (Дания) — GamerLegion (Европа).

Ранее на мэйджор в Шанхае от Европы отобрались европейские Team Vitality и MOUZ, а покинули RMR-ивент Rebels Gaming из Польши и чешская UNiTY esports.

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