Расписание первого европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2 на 19 ноября

19 ноября продолжится RMR-соревнование, приуроченное к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам третьего игрового дня определятся три команды, которые покинут соревнование, а также три коллектива, которые пройдут на мэйджор.

Расписание матчей европейского RMR A по CS2 на 19 ноября, вторник:

2-1 (best-of-3) — матчи за слот

5:00. Четвёртый раунд, SINNERS Esports (Чехия) — Cloud9 (Россия) ;

; 8:00. Четвёртый раунд, Natus Vincere (Украина) — SAW (Португалия);

11:00. Четвёртый раунд, Fnatic (Европа) — FaZe Clan (Европа).

1-2 (best-of-3) — матчи на вылет

5:00. Четвёртый раунд, Sangal Esports (Европа) — Dynamo Eclot (Чехия);

8:00. Четвёртый раунд, BetBoom Team (Россия) — Nemiga Gaming (Россия) ;

— ; 11:00. Четвёртый раунд, Team Falcons (Дания) — GamerLegion (Европа).

Ранее на мэйджор в Шанхае от Европы отобрались европейские Team Vitality и MOUZ, а покинули RMR-ивент Rebels Gaming из Польши и чешская UNiTY esports.