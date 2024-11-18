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Состав Talon Esports по Dota 2 лишился игрока и тренера

Состав Talon Esports по Dota 2 лишился игрока и тренера
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Азиатская Talon Esports объявила об уходе из команды тренера и игрока первой позиции. Анонс состоялся в социальных сетях команды по Dota 2.

Как сообщили представители организации, керри состава Элджон Akashi Канониго Андалес и наставник коллектива Йохан pieliedie Острем больше не являются частью Talon Esports. Кто займёт их позиции, пока неизвестно.

Состав Talon Esports по «Доте» на данный момент:

  • TBD;
  • Рафлай Mikoto Фатур Рахман;
  • Чанг Ws Вей Шен;
  • Три Jhocam Кункоро;
  • Карло Kuku Палад.

Последним ивентом для Akashi и pieliedie в Talon Esports были закрытые отборочные к топ-турниру ESL One Bangkok 2024, где команда заняла четвёртое место, лишившись шанса отобраться на чемпионат в Таиланде.

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