Состав Talon Esports по Dota 2 лишился игрока и тренера

Азиатская Talon Esports объявила об уходе из команды тренера и игрока первой позиции. Анонс состоялся в социальных сетях команды по Dota 2.

Как сообщили представители организации, керри состава Элджон Akashi Канониго Андалес и наставник коллектива Йохан pieliedie Острем больше не являются частью Talon Esports. Кто займёт их позиции, пока неизвестно.

Состав Talon Esports по «Доте» на данный момент:

TBD;

Рафлай Mikoto Фатур Рахман;

Чанг Ws Вей Шен;

Три Jhocam Кункоро;

Карло Kuku Палад.

Последним ивентом для Akashi и pieliedie в Talon Esports были закрытые отборочные к топ-турниру ESL One Bangkok 2024, где команда заняла четвёртое место, лишившись шанса отобраться на чемпионат в Таиланде.