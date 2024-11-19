Российская 1win перевела игрока по Dota 2 в запас

Российский киберспортсмен по Dota 2 Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов переведён в запас киберспортивного клуба 1win Team. Об этом сообщил тренер команды Тимур Ahilles Кульмухамбетов.

По словам наставника состава по «Доте», пик 1win пришёлся на отборочные к The International 2024 и турнир Elite League Season 2. После этого команда столкнулась со спадом. Несмотря на трудности, коллектив пытался сохранить ростер, однако вернуть былую форму 1win не удалось.

В связи с этим было принято решение перевести в запас игрока второй позиции Чиру. Ахиллес прокомментировал ситуацию следующим образом:

Чира отправляется на скамейку запасных. Он большой талант и открытие для меня в прошлом сезоне. Выйти из тир-3 коллектива и переигрывать лучших игроков мира сможет далеко не каждый. Уверен, что данное решение должно пойти на пользу команде и Чире.

Как сообщил тренер команды, сейчас 1win Team будет тестировать новых игроков. Так, например, на онлайн-турнире 1win Series Dota 2 Fall российская команда выступит с игроком Virtus.pro Ильёй squad1x Кувалдиным.