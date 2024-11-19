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Завершились съёмки фильма «Иллюзия обмана 3»

Завершились съёмки фильма «Иллюзия обмана 3»
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Съёмочный процесс фильма «Иллюзия обмана 3» подошёл к концу. Производство ленты заняло несколько месяцев. В честь окончания съёмок Джесси Айзенберг обратился к команде и поблагодарил её за проделанную работу.

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Сюжет расскажет о том, как уже знакомая команда иллюзионистов будет работать вместе с новичками, притом далеко не всегда новобранцы будут делать то, что от них требуют.

Премьера намечена на 14 ноября 2025-го. Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016-м. Суммарно две картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.

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