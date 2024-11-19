По информации издания Bloomberg, Google принуждают к продаже подразделения браузера Chrome. Это хотят сделать для того, чтобы у компании не было монополии на поисковик.

Владение самым популярным в мире веб-браузером очень важно для Google. Компания может отслеживать активность пользователей, вошедших в систему, и использовать эти данные для более эффективного таргетинга рекламных акций, которые приносят ей основную часть дохода. Google также использует Chrome, чтобы направлять пользователей к своему флагманскому продукту на основе искусственного интеллекта Gemini.

Сама Google считает, что продажа Chrome приведёт к тому, что больше вреда от этого получат обычные пользователи.

Если правительство будет действовать таким образом, это нанесёт ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда оно больше всего необходимо.

По данным аналитической компании StatCounter, браузер Chrome занимает около 61% рынка в США. Это, по словам экспертов, монополия почти в чистом виде.