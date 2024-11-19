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«Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым фильмом на Disney+ в 2024 году

«Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым фильмом на Disney+ в 2024 году
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По данным СМИ, фильм «Дэдпул и Росомаха» дебютировал на Disney+ с 19,4 млн просмотров на первые шесть дней с момента выпуска. Этот показатель — рекордный среди всех фильмов, выпущенных на сервисе в этом году.

До кинотеатров «Дэдпул и Росомаха» добрался летом. Боевик стал хитом года, который сумел стать хайповым, получить тёплые отзывы от зрителей и критиков, а также собрать кассу в размере $ 1,3 млрд.

Сама лента рассказывает о том, как Уэйд Уилсон начинает искать Росомаху по всей мультивселенной, чтобы вместе с ним спасти собственный мир от разрушения — оно началось как раз из-за смерти Росомахи в «Логане». Роль когтистого мутанта вновь исполнил Хью Джекман.

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