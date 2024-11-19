В работе у DC сразу несколько фильмов с рейтингом «18+»

Джеймс Ганн в свежем интервью подтвердил, что в данный момент в работе находится сразу несколько фильмов с рейтингом R или с рейтингом «18+». Какие конкретно это будут ленты, Ганн не уточнил.

По словам Джеймса, какой бы высокий рейтинг не был у лент с интересной историей, они в любом случае выйдут.

Какой бы рейтинг не был у историй, мы всё равно их покажем на больших экранах.

Гадать, о чём говорит Ганн, пока можно долго. Его первым большим проектом в рамках киновселенной DC станет лента «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Премьера этой картины, рассказывающей о величайшем супергерое Земли, состоится 11 июля 2025 года.