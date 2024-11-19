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Google в России опять оштрафовали — на 3,8 млн рублей

Google в России опять оштрафовали — на 3,8 млн рублей
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Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщается в «Телеграм»-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отмечается, что Таганский районный суд столицы постановил, что Google LLC признан виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях России.

Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В конце октября сообщалось, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

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