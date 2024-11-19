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«Он был неумолим»: Эдвард Нортон — о Тимоти Шаламе в фильме «Совершенный незнакомец»

«Он был неумолим»: Эдвард Нортон — о Тимоти Шаламе в фильме «Совершенный незнакомец»
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В недавнем интервью Эдвард Нортон поговорил про Тимоти Шаламе в роли музыканта Боба Дилана в фильме «Совершенный незнакомец». По словам Нортона, ему понравился профессионализм Шаламе.

Эдвард подчеркнул, что Тимоти запрещал всей команде взаимодействовать даже со своими близкими во время работы над картиной.

Никаких посетителей, никаких друзей, никаких представителей, ничего. Никто не должен приближаться к нам, пока мы этим занимаемся»… И он был прав, он был неумолим.

Лента расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка. Дилан выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Дата выхода «Совершенного незнакомца» пока не раскрывается.

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