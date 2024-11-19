Sony может купить компанию, владеющую авторами Dark Souls и Elden Ring

По данным источников издания Reuters, Sony рассматривает покупку медиаконгломерата Kadokawa. Ему, помимо прочего, принадлежит студия From Software, разработавшая Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring и другие хиты.

Если стороны договорятся, то объявить о слиянии могут уже в ближайшие две недели. На запрос Reuters, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, Sony и Kadokawa пока не ответили.

Более того, Sony уже владеет 2% акций Kadokawa и долей студии From Software. После потенциального завершения сделки Sony будет владеть From Software и тем, чем владеет сама Kadokawa. Подтверждений от других СМИ, хотя Reuters довольно надёжное издание, пока нет.