Россияне стали значительно меньше разговаривать с мошенниками

По данным МТС, с июля по ноябрь количество состоявшихся разговоров абонентов с мошенниками снизилось с 70 до 50% по сравнению с первой половиной года.

По мнению экспертов сервиса «Защитник» от МТС, снижение количества разговоров с мошенниками обусловлено внедрением новых услуг для безопасности, а также повышением уровня осведомлённости россиян о схемах мошенничества.

Также с июля по ноябрь снизилось количество жалоб на мошеннические звонки: абоненты стали на 40% реже обращаться в колл-центр с подобными обращениями. В общем и целом количество попыток злоумышленников не падает, однако люди ведут себя более бдительно.