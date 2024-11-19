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Россияне стали значительно меньше разговаривать с мошенниками

Россияне стали значительно меньше разговаривать с мошенниками
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По данным МТС, с июля по ноябрь количество состоявшихся разговоров абонентов с мошенниками снизилось с 70 до 50% по сравнению с первой половиной года.

По мнению экспертов сервиса «Защитник» от МТС, снижение количества разговоров с мошенниками обусловлено внедрением новых услуг для безопасности, а также повышением уровня осведомлённости россиян о схемах мошенничества.

Также с июля по ноябрь снизилось количество жалоб на мошеннические звонки: абоненты стали на 40% реже обращаться в колл-центр с подобными обращениями. В общем и целом количество попыток злоумышленников не падает, однако люди ведут себя более бдительно.

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