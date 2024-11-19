Звезда «Старикам тут не место» Хавьер Бардем сыграет в сериале «Мыс страха» от Apple

По данным издания Variety, Хавьер Бардем, известный по фильмам «Старикам тут не место», «Живая плоть» и «Море внутри», получил одну из ведущих ролей в сериале «Мыс страха» от Apple.

В основу сюжета ляжет одноимённый роман Джона Д. МакДональда. История расскажет о счастливо женатых адвокатах Аманде и Стиве Боуденов, в жизнь которых надвигается буря, когда Макс Кейди, печально известный убийца из их прошлого, выходит из тюрьмы и решает отомстить.

Сценаристом и шоураннером выступит Ник Антоска, работавший над сериалом «Ганнибал». В сезоне будет 10 эпизодов — разговоров о втором пока не было.

Даты выхода у шоу пока что нет.