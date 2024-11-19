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«Это народный бренд»: Гевонд Андреасян — о франшизе «Манюня»

«Это народный бренд»: Гевонд Андреасян — о франшизе «Манюня»
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В интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» Гевонд Андреасян рассказал об успехе фильмов франшизы «Манюня». По словам Андреасяна, «Манюня» действительно стала народным брендом.

Гевонд подчеркнул, что авторы картин о приключениях девочки всегда стараются показать зрителям что-то новое, чтобы удивлять их и радовать.

«Манюня» постепенно стала народным брендом. Она потихоньку расширяет свою аудиторию и свои горизонты. С каждым новым фильмом мы пытаемся сделать что-то новое, не топчемся на месте, и зрители это чувствуют.

Ещё Андреасян отметил, что франшиза, конечно же, не завершится. В планах ещё мультфильмы, сериал и новая полнометражная часть.

Франшиза не завершается, планируются ещё мультфильмы, поэтому, я думаю, всё ещё впереди, появится ещё и второе, и третье дыхание. Сейчас идёт работа над сериалом на 26 серий, а потом выйдет полнометражная «Манюня».
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