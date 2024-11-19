Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым выйдет 2 декабря

Четвёртый сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым выйдет 2 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал ТНТ назвал дату выхода четвёртого сезона комедийного сериала «Полярный». Продолжение шоу выйдет уже 2 декабря.

Видео доступно во VK-группе ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет продолжения развернётся вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в проект приличные деньги, а новый мэр очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, вместе с этим и получив высокую должность в Москве. Но Витя узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие. Помимо знакомых лиц, в сериале примут участие и зарубежные актёры.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android