Четвёртый сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым выйдет 2 декабря

Телеканал ТНТ назвал дату выхода четвёртого сезона комедийного сериала «Полярный». Продолжение шоу выйдет уже 2 декабря.

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Сюжет продолжения развернётся вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в проект приличные деньги, а новый мэр очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, вместе с этим и получив высокую должность в Москве. Но Витя узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и многие другие. Помимо знакомых лиц, в сериале примут участие и зарубежные актёры.