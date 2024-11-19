Фильм ужасов «Улыбка 2» с Наоми Скотт вышел в онлайне

19 ноября фильм ужасов «Улыбка 2» добрался до цифровых сервисов. Хоррор от студии Paramount Pictures уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с русскими субтитрами. Картина добралась до онлайна спустя месяц проката — мировая премьера ленты состоялась 16 октября. За этот срок фильм заработал около $ 130 млн, став большим успехом для авторов.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Улыбки 2» разворачиваются вокруг поп-звезды Скай Райли, которая начинает испытывать серию всё более тревожных и пугающих событий. В своём новом мировом турне девушка вынуждена столкнуться со своим тёмным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Главные роли в ленте сыграли Наоми Скотт («Аладдин», «Могучие рейнджеры») и Кайл Галлнер («Тайны Смолвиля»). Режиссёром и сценаристом хоррора выступил Паркер Финн, создатель оригинальной ленты.